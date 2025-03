“Chiacchiere e Integrazione”: il Carnevale di Badia Grande a Buseto Palizzolo

BUSETO PALIZZOLO – La Cooperativa Sociale ha promosso un Carnevale diverso, multietnico, capace di raccontare storie, unire persone e creare legami che vanno oltre le differenze, nel segno della condivisione e della cultura dell’integrazione

Un carnevale tra “Chiacchiere e Integrazione” è quello offerto dalla Cooperativa Sociale Badia Grande ai 15 beneficiari del Centro di Accoglienza di Buseto Palizzolo della rete SAI Marsala. L’équipe multidisciplinare ha saputo trasformare il Villaggio Badia in uno spazio multietnico accogliente e vivace. La giornata è stata scandita da musica, animazioni, balli e degustazioni di dolci tipici, dove le tradizionali “chiacchiere” non sono state solo un piacere per il palato, ma anche il simbolo di un dialogo aperto tra culture diverse appianando le diversità con la gioia di condividere momenti spensierati e di convivialità. Alla manifestazione “Chiacchiere ed Integrazione”, estesa ai bambini ed ai genitori dell’Istituto Comprensivo “Pitrè-Manzoni” ha preso parte anche l’Assessore ai Servizi Sociali di Buseto Palizzolo, Tatiana Lombardo che ha sostenuto l’importanza di iniziative come questa per costruire una comunità più inclusiva e solidale anche attraverso il coinvolgimento dei bambini.

L’iniziativa, nata dall’équipe del Progetto SAI Marsala, Coordinato da Lorena Tortorici, è stata progettata e curata in ogni dettaglio da Vita Messina Assistente sociale e Flavia Melita Operatrice all’integrazione. L’evento ha visto la partecipazione attiva di diverse figure professionali delle sedi di Buseto Palizzolo e Custonaci del Progetto SAI MARSALA, Giusy Lo Gelfo (operatore legale), Elina Begisheva (mediatrice culturale), Maria Maltese (insegnante di lingua italiana), Anna Todaro e Leonardo Amodeo (Operatori all’accoglienza) in un clima coinvolgente e festoso. Insieme hanno garantito il supporto ai beneficiari e favorito la comunicazione malgrado le difficoltà linguistiche e le divergenze culturali, rendendo l’incontro un vero momento di scambio interculturale.

“L’iniziativa “Chiacchiere ed Integrazione” non è stata solo una festa di Carnevale – hanno voluto sottolineare gli operatori della Cooperativa Badia Grande – ma un esempio concreto di come la diversità culturale possa diventare una risorsa preziosa per tutti. L’inclusione si realizza nei momenti di condivisione autentica, tra una chiacchiera, un sorriso e il desiderio di scoprirsi parte di una stessa comunità”.

La partecipazione dei migranti, degli operatori della Cooperativa Badia Grande, dei bambini con i genitori dell’Istituto Comprensivo ha trasformato il Villaggio Badia in un ambiente inclusivo, di condivisione, confronto e scambio culturale.