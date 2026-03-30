Chinnici (PD Sicilia), solidarietà all’IC Boccadifalco Tomasi di Lampedusa per il raid vandalico di stanotte

PALERMO – “Quanto accaduto stanotte (30 marzo 2026) all’Istituto Comprensivo Boccadifalco Tomasi di Lampedusa è una ferita che si apre nel cuore di un intero quartiere, un sintomo di un disagio più profondo che colpisce il nostro tessuto civile. Esprimo con forza la mia vicinanza e piena solidarietà alla preside Sara Inguanta, a tutto il personale, agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie. In questo momento, più che mai, la comunità deve stringersi attorno alla sua scuola”. A dichiararlo è l’onorevole Valentina Chinnici, vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione all’Ars e deputata del Partito Democratico.

“Una scuola violata non è solo un edificio danneggiato – prosegue Chinnici – è un messaggio di sfiducia verso il futuro, un colpo inferto al diritto allo studio e alla crescita civile delle nuove generazioni. Davanti a episodi come questo, dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre il danno materiale e interrogarci sulla povertà educativa e sul degrado civile che troppo spesso restano nell’ombra. Per questo confidiamo nella comunità scolastica e nella dirigente, che con il sostegno delle istituzioni e di tutta la cittadinanza saprà trasformare questa ferita in un’occasione di ricostruzione sociale e umana”.