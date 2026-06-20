Chinnici: “Un Pride al giorno per la difesa dei diritti di chi ancora subisce discriminazioni”

PALERMO – “C’è bisogno del Pride ogni giorno, non è soltanto una festa. Non c’è soltanto colore, musica, calore. C’è anche la battaglia quotidiana di chi, ancora, subisce discriminazioni, violenze, aggressioni da parte di chi ancora strumentalizza stereotipi e fomenta l’odio razziale e di genere”. Così Valentina Chinnici, vicesegretaria del Pd Sicilia, partecipando questo pomeriggio (20 giugno) al Pride, lungo le vie del capoluogo siciliano, assieme ad una delegazione di componenti del partito tra cui, Cleo Li Calzi, Sergio Lima, Mari Albanese, amministratori comunali del Pd a Palermo e diversi esponenti dei Giovani Democratici.

“In un’epoca in cui continuano a proliferare autoritarismi e anche in Sicilia – prosegue – assistiamo all’espansione di una destra estrema, il Pd rivendica con forza la difesa dei diritti, un tassello fondamentale del programma che dovrà condurci alla vittoria delle prossime regionali”.