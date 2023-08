Chitarra e fisarmonica senza confini con il duo Cintura-Gerolin

TRAPANI – Il Luglio Musicale Trapanese continua a offrire spettacoli di alta qualità e a promuovere la musica nella cornice della città di Trapani.

Il 19 agosto alle ore 21.00, nel suggestivo Chiostro di San Domenico, il concerto unico nel suo genere “Un pensiero triste che si balla” porterà sul palco due talenti musicali del territorio: Pietro Maria Cintura alla chitarra e Marco Gerolin alla fisarmonica. Gli artisti renderanno omaggio al grande compositore Astor Piazzolla, regalando al pubblico una performance di grande fascino.

Pietro Maria Cintura è un giovane chitarrista formatosi presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Il fisarmonicista Marco Gerolin ha coltivato la sua passione per la musica sin da giovane ed è attualmente allievo del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Entrambi i musicisti hanno già conseguito premi e riconoscimenti in concorsi internazionali in Italia e all’estero.

I biglietti sono acquistabili online su www.lugliomusicale.it, al botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani, o presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La 75a Stagione estiva è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner del progetto: Airgest SpA, ATM SpA. Media partner: Rai Cultura.