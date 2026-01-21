Ciclone Harry: “Inserire nel collegato alla Finanziaria risorse per le emergenze e chiedere al Governo lo stato di calamità”

PALERMO – “I danni provocati dal ciclone Harry in diverse aree del territorio sono gravi e diffusi e richiedono una risposta straordinaria. È necessario chiedere formalmente al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di calamità e, nel frattempo, prevedere già nel collegato alla Finanziaria l’appostamento di risorse economiche adeguate per far fronte alle situazioni di maggiore emergenza”. Lo dice Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, sottolineando come l’eccezionale evento atmosferico abbia messo in ginocchio infrastrutture, abitazioni, attività produttive e il comparto agricolo, causando disagi pesantissimi a famiglie e imprese.

Caronia evidenzia inoltre la necessità che la Regione si faccia portavoce presso il Governo nazionale delle istanze dei territori danneggiati: “È fondamentale avviare un’interlocuzione immediata con l’esecutivo, affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale, condizione indispensabile per sbloccare fondi straordinari e garantire ristori adeguati”.

Dal canto loro i parlamentari di Forza Italia Bernardette Grasso, Alessandro De Leo, Nicola D’Agostino, Riccardo Gennuso e Salvo Tomarchio, eletti nelle province di Catania, Messina e Siracusa hanno ribadito: “Dalle Eolie a Messina, da Riposto a Marzamemi e oltre, tutte le coste e i comuni nord-orientali e orientali della Sicilia hanno subito danni gravissimi a seguito del maltempo delle ultime ore. Grazie all’azione di allerta e prevenzione della Protezione Civile regionale in sinergia con i Comuni, non vi sono state vittime ed è stato possibile evitare drammi anche peggiori, ma è sotto gli occhi di tutti che vi sono danni incalcolabili alle infrastrutture primarie e secondarie, così come alle attività economiche ed alle abitazioni private. Per questo chiediamo al Governo Regionale sia di prevedere immediati interventi economici per far fronte alle situazioni di maggiore emergenza, sia di farsi portavoce con il Governo nazionale perché venga dichiarato lo stato di calamità”.

La CNA Balneari Sicilia fotografa una situazione drammatica e lancia un appello urgente alle istituzioni: “Ci troviamo di fronte a una doppia emergenza, climatica e normativa, che rischia di mettere in ginocchio un pilastro dell’economia turistica regionale”, dichiara Mario Fazio, Presidente di CNA Balneari Sicilia. “Da un lato, le nostre imprese devono affrontare danni ingenti e l’urgente necessità di ricostruire; dall’altro, vivono nell’incertezza totale sul futuro delle concessioni balneari”. La CNA Balneari Sicilia rivolge un pressante appello alle istituzioni regionali e nazionali, chiedendo interventi urgenti su due fronti: l’attivazione di misure di sostegno economico per la riparazione dei danni causati dagli eventi meteorologici estremi e una definitiva risoluzione della questione delle concessioni balneari.