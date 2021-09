Cinema, domani sera a Mazara del Vallo la prima proiezione pubblica del docufilm “Centootto” sui pescatori sequestrati in Libia

MAZARA DEL VALLO – Per la prima volta in pubblico, sarà proiettato domani sabato 25 settembre, alle ore 21, a Mazara del Vallo il docufilm “Centootto”. Prodotto da Fai Cisl e Confronti: l’opera narra la vicenda dei 18 pescatori mazaresi sequestrati in Libia nel 2020. Al centro del racconto di 50 minuti, le testimonianze di […]

MAZARA DEL VALLO – Per la prima volta in pubblico, sarà proiettato domani sabato 25 settembre, alle ore 21, a Mazara del Vallo il docufilm “Centootto”. Prodotto da Fai Cisl e Confronti: l’opera narra la vicenda dei 18 pescatori mazaresi sequestrati in Libia nel 2020. Al centro del racconto di 50 minuti, le testimonianze di alcuni pescatori e dei loro famigliari, del Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, e dell’armatore Marco Marrone, proprietario del Medinea, uno dei due pescherecci rimasti coinvolti nella drammatica vicenda. Il sequestro avvenne il primo settembre 2020, a 40 miglia da Bengasi, in acque internazionali, e si concluse con la liberazione dell’equipaggio dopo 108 giorni di prigionia, dopo aver tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità mazarese, la cui storia è indissolubilmente intrecciata con il mondo della pesca. Il docufilm sbarca a Mazara dopo aver fatto tappa a Venezia, dove è stato presentato in anteprima il 10 settembre scorso durante un evento collaterale della 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale. L’appuntamento per vedere “Centootto” è alle 21 per sabato 25 settembre presso il Chiostro del Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo. L’ingresso è gratuito, consentito fino al raggiungimento della massima capienza e tramite esibizione del Green Pass.