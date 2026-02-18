Cinema e Audiovisivo: Cna Sicilia incontra l’assessore Amata, insieme per promuovere il settore

PALERMO – Un confronto proficuo per gettare le basi di una collaborazione strutturata tra istituzioni e imprese. Si è tenuto oggi (18 febbraio) un importante incontro tra i rappresentanti di Cna Sicilia Cinema e Audiovisivo e l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata.

Per l’associazione di categoria erano presenti il presidente regionale di Cna Cinema e Audiovisivo Sicilia, Ninni Panzera; il referente regionale, Francesco Cuccia; e il presidente provinciale di Catania, Cateno Piazza. Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande dialogo, la Cna ha avuto modo di presentare all’assessore la propria nuova organizzazione interna e le linee programmatiche per il rilancio del comparto nell’Isola.

Al centro della discussione, diversi progetti strategici per il futuro dell’industria cinematografica e audiovisiva siciliana. Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione specialistica delle maestranze del settore, un tassello fondamentale per elevare la competitività delle imprese locali e attrarre produzioni nazionali e internazionali.

Un altro punto qualificante dell’agenda presentata riguarda l’organizzazione di un workshop dedicato ai produttori emergenti a livello internazionale. Su questo progetto, le parti hanno convenuto di lavorare congiuntamente per la stesura e la stipula di un accordo di collaborazione tra Cna Sicilia e l’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

Durante l’incontro non è mancato un focus sull’importante ecosistema delle rassegne e dei festival cinematografici siciliani. “Abbiamo chiesto interventi mirati per tutta la filiera dei festival – ha dichiarato il presidente regionale Ninni Panzera al termine della riunione – che rappresentano l’altro segmento strategico su cui la Cna sta lavorando per la loro promozione e valorizzazione. Questo impegno è reso ancora più concreto grazie all’accordo recentemente siglato con il Coordinamento dei festival dei cinema siciliani, che ci permette di portare all’attenzione della Regione le istanze di un circuito culturale vitale per il nostro territorio”.

L’assessore Elvira Amata ha ascoltato con attenzione le proposte, manifestando interesse per le progettualità portate avanti dalla Cna e aprendo alla possibilità di future sinergie operative in linea con le politiche di sostegno al settore portate avanti dalla Regione Siciliana.

“L’incontro di oggi con i rappresentanti di CNA Cinema e Audiovisivo – dichiara l’Assessore Amata – ha confermato quanto il legame tra promozione del territorio e industria del grande schermo sia più che mai imprescindibile. Abbiamo gettato le basi per una collaborazione sempre più serrata che non è solo auspicabile, ma necessaria. Alla luce della strategicità di questo segmento sul quale l’Assessorato implementa significative azioni ho espresso la piena disponibilità ad avviare sinergie concrete finalizzate alla sigla di un Accordo. Vogliamo che il turismo e l’audiovisivo camminino di pari passo: da un lato, offrendo scenari unici alle produzioni, dall’altro capitalizzando l’indotto turistico che ne deriva. Siamo pronti a lavorare insieme a CNA per fare della nostra regione un set d’elezione e una destinazione sempre più attrattiva sul piano internazionale”.