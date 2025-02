Cinema e Audiovisivo Sicilia: grande partecipazione all’incontro sull’Avviso per le produzioni cinematografiche e audiovisive

PALERMO – Si è tenuto ieri (18 febbraio), in modalità telematica, un incontro promosso da CNA Cinema e Audiovisivo Sicilia per approfondire i contenuti dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive 2025-2027 della Regione Siciliana. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 40 produttori e professionisti del settore audiovisivo siciliano, a conferma del grande interesse per le opportunità offerte dal bando.

L’incontro è stato arricchito dagli interventi di Nicola Tarantino, dirigente della Sicilia Film Commission, Ninni Panzera, presidente regionale CNA Cinema e Audiovisivo, e Francesco Cuccia, referente regionale CNA Cinema e Audiovisivo. Durante la discussione, sono stati illustrati i dettagli del bando, che prevede contributi per la realizzazione di progetti audiovisivi in Sicilia, con l’obiettivo di promuovere l’industria cinematografica locale e valorizzare il territorio attraverso il linguaggio dell’audiovisivo.

“Il bando – ha commentato Ninni Panzera – rappresenta un’importante opportunità per il settore cinematografico e audiovisivo siciliano. Il sostegno economico alla produzione è fondamentale per garantire la crescita e la competitività delle imprese del comparto, oltre che per rafforzare l’attrattività della nostra regione come set naturale per produzioni di qualità. CNA Cinema e Audiovisivo Sicilia continuerà a lavorare affinché le esigenze dei professionisti del settore vengano ascoltate e valorizzate dalle istituzioni”.

L’incontro si è concluso con un confronto tra i partecipanti, volto a raccogliere proposte e suggerimenti per un utilizzo efficace delle risorse messe a disposizione dal bando. CNA Cinema e Audiovisivo Sicilia si impegna a proseguire il dialogo con la Regione Siciliana e con la Sicilia Film Commission per garantire il massimo supporto ai professionisti del settore.

Nella foto, Ninni Panzera.