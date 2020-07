Circoletto Fashion Night, dopo il lockdown, l’11 luglio torna la grande moda a Palermo

PALERMO – La moda palermitana, come una fenice rinasce dalle sue ceneri, e lo fa dove le viene più naturale, in passerella, con luci, musica, modelle e tanti abiti di aziende del territorio siciliano, in occasione della Circoletto Fashion Night, serata prodotta da Rosi De Simone Eventi, che si svolgerà sabato 11 luglio, alle ore 19.30, presso Il Circoletto Club House di Fondo Anfossi, in via Basilea, 4, a Mondello. Conduce Cinzia Gizzi, musiche Mauriziotto dj. Ingresso gratuito ad inviti, ritirabili presso le aziende partecipanti. Info 091 671 3399. Dalle 18 alle 24 ci saranno delle navette da via Marinai Alliata fino alla sede del Circoletto. Mascherina obbligatoria. Il Fashion Night Awards ad un virologo e a Fare X Bene Onlus . Durante la serata il virologo Antonio Cascio, docente di Malattie infettive all’università di Palermo sarà insignito del premio Fashion Night Awards ideato dalla Rosi De Simone Eventi e consegnato dal presidente del Circoletto, Marcello Palermo. Premio anche per Fare x Bene Onlus che difende donne e minori e che, durante il lockdown, causato dal Covid-19, ha donato tablet ad alcuni dell’istituto comprensivo statale Giuliana Saladino del Cep, destinati alla didattica a distanza che altrimenti non avrebbero potuto svolgere. In passerella sfileranno le aziende Chiccosa Boutique di Katia Montagna, Dainese Store Palermo, Four Seasons, Fancs V. di Simona Elia per Irma Fiorentino gioielli, Figure di Salvo Collesano, I Colori di Roberta di Roberta Marotta, Gemme sul filo di Rosa Mandina, Leone Calzature di via Cesareo, Ottica Di Pasquale, Rosa Alessi Atelier. Sponsor Moto One. Intrattenimento affidato alla chitarra di Bartolo Usticano e alla voce di Raquel Romeo del duo Cherchez La Femme, un viaggio sonoro attraverso la musica italiana d’autore con suoni naturali, che fanno vibrare l’animo umano, coinvolgendone i sensi.