Circolo Cacciatori di Partanna: Primo Torneo di Boccette

PARTANNA – Primo Torneo di Boccette indetto dal Circolo Cacciatori di Partanna che è alla sua terza fatica dopo il Torneo di Carte e quello di biliardo organizzati nei mesi scorsi. Sono stati 12 i partecipanti al Torneo che è stato riservati ai soli soci del Circolo dei Cacciatori. “Essendo la prima esperienza – ha ribadito il presidente del Circolo, Filippo Cusenza – abbiamo preferito riservare la partecipazione solo ai soci del nostro sodalizio. Visto l’entusiasmo manifestato dai nostri soci ci proponiamo nel futuro di allargare la partecipazione a tutti gli appassionati che lo vorranno”. Il torneo si è svolto in 4 gironi di 3 giocatori ciascuno con incontri all’italiana. Alla fase successiva (quarti di finale) sono passati 8 giocatori, i primi 2 di ogni girone. Nella fase successiva (semifinale) sono rimasti i quattro vincitori che hanno gareggiato tra loro nella finale che ha visto primo classificato Vito Carofalo, 2° Vito Viviano, 3° Fortunato Voi, 4° Salvatore Di Caro. Ha arbitrato Gaspare Zarzana.

Nella foto di copertina, da sx Gaspare Zarzana, Mimmo Sanzone, Vito Carofalo, Vito Viviano, Filippo Cusenza e Antonino Pisciotta.