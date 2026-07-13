Circolo della stampa: il futuro della costa da San Vito a Custonaci, confronto tra i sindaci al Pocho

SAN VITO LO CAPO – È un appuntamento speciale con il Circolo della stampa quello di venerdì prossimo 17 luglio a San Vito lo Capo, alle 19,30, al Pocho di Macari. L’evento vuole essere, infatti, un momento di approfondimento su un tema di grande attualità: turismo, sviluppo e sostenibilità. Un confronto nell’ambito del Siciliambiente film festival, che si apre oggi (13 luglio), e si chiuderà sabato prossimo a San Vito Lo Capo dopo una settimana di incontri, presentazioni di libri e proiezioni tra cui quella del docufilm “Così fu salvata la costa di San Vito Lo capo” di Giacomo Di Girolamo e Nicola Biondo. Tema che oggi è nuovamente di attualità. Progetti, idee e anche polemiche ci sono state in questi mesi sul futuro di questo tratto di costa da baia Santa Margherita, sino a Castelluzzo, per arrivare a Cornino in territorio di Custonaci.

Ecco quindi la necessità di incontrarsi per capire che direzione prendere per queste realtà, mentre San Vito continua a essere tra le mete in cima alle classifiche dei vacanzieri. Al confronto parteciperanno i sindaci di Custonaci, Fabrizio Fonte e di San Vito Lo Capo, Francesco Sala. Il Circolo della stampa sarà coordinato dal vicesegretario di Assostampa Sicilia Roberto Leone, insieme a Mariza D’Anna, responsabile del circolo di Trapani, mentre il segretario Vito Orlando, porterà i saluti di Assostampa Trapani.

Previsti gli interventi di Francesco La Licata, giornalista, di Giacomo di Girolamo, giornalista e autore del docufilm, e dei rappresentanti del “Comitato Salviamo Macari” Elena Mussinelli, presidente e Francesco Mollame, segretario e della padrona di casa, Marilù Terrasi che proprio venerdì ospiterà al Pocho le giurie del Siciliambiente Film Fest, prima della giornata conclusiva della manifestazione diretta da Antonio Bellia.

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