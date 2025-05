Circolo tennis Trapani dona tre librerie al reparto oncologico dell’Ospedale S. Antonio Abate

TRAPANI – Si è tenuta ieri (15 maggio), al reparto di Oncologia dell’Ospedale Sant’Antonio Abate, la cerimonia per inaugurare le tre librerie donate dal Circolo Tennis Trapani. La donazione è avvenuta grazie ai proventi raccolti con il Memorial “Bianca Gandolfo”, torneo di tennis giunto alla VIII edizione, intitolato alla farmacista dell’Asp Bianca Gandolfo, appassionata di tennis e socia del Circolo Trapani, prematuramente scomparsa.

Mariza D’Anna, organizzatrice del torneo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa che consente ogni anno di donare strumenti tecnici e attrezzature utili al reparto di Oncologia, secondo le indicazioni dei medici. “I libri donati – ha detto – consentiranno ai pazienti e ai familiari di intrattenersi, durante le attese ospedaliere, con la lettura di romanzi, gialli e altri volumi, invitando anche associazioni culturali, librerie, biblioteche a donare ulteriori libri per arricchire gli scaffali del reparto. Inoltre, con il restante dei soldi rimasti verrà donato anche un proiettore”. Enrico Pucci, vicepresidente del Circolo Tennis Trapani, ha espresso l’interesse e l’attenzione del circolo verso le attività extra-sportive nell’ambito della prevenzione alla salute, con la volontà di collaborare ad altri progetti approvati dall’Asp. Presenti la responsabile dell’unità operativa di Oncologia, Loredana Lo Giudice, il tesoriere del circolo Luca Muccioli e alcuni soci e simpatizzanti del Circolo.

Al termine dell’evento, il sostituto del Direttore generale, Danilo Palazzolo, ha sottolineato l’importanza della relazione tra sport e salute, soprattutto in termini di prevenzione, ringraziato tutto coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa iniziativa, utile al sostegno dei momenti ricreativi dei pazienti, cogliendo infine l’occasione per sottolineare l’impegno dell’Azienda negli investimenti futuri della sanità ospedaliera e del territorio.