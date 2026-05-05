CISL FP e UIL FP Trapani annunciano l’incremento orario per i dipendenti

SALEMI – “Si sblocca la vertenza dei lavoratori del Comune di Salemi. Al termine di un lungo e articolato confronto tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, è stato autorizzato l’incremento stabile di un’ora dell’orario contrattuale per tutto il personale dipendente”.

Lo rendono noto segretari di Cisl Fp Palermo Trapani e Uil FP Trapani Matteo Pollina e Giorgio Macaddino.

Il provvedimento nasce dalla necessità, espressa con forza dai lavoratori e dalle lavoratrici e sostenuta con determinazione dai sindacati, di ricevere un segnale concreto che segni l’inizio di un percorso più ampio di valorizzazione economica e professionale del personale.

“Esprimiamo vivo apprezzamento nei confronti del sindaco di Salemi Scalisi – affermano Pollina e Macaddino – per la sensibilità istituzionale dimostrata nel recepire le richieste avanzate da Cisl e Uil. L’incremento stabile di un’ora dell’orario contrattuale, maturato dopo lunghe e articolate trattative, rappresenta un primo ma fondamentale passo verso un più ampio percorso di rafforzamento della dignità dei dipendenti comunali. Questa scelta è il frutto di un dialogo costruttivo e fondato sull’ascolto delle esigenze reali di chi opera quotidianamente nell’ente. Confermiamo sin da ora – concludono – la nostra piena disponibilità a proseguire il confronto con l’Amministrazione per individuare ulteriori soluzioni condivise che possano valorizzare il personale e, di riflesso, potenziare i servizi offerti alla cittadinanza”.