Classe 5 D del liceo Socio-Psico Pedagogico dopo 20 anni dal diploma: “…Siamo ancora qui!”

PARTANNA – Si sono ritrovati il 26 luglio 2021 davanti all’Istituto Magistrale “Dante Alighieri” di Partanna, gli ex alunni della classe 5 D giunti alla maturità nel 2001.

Quasi tutti presenti all’appello per la voglia di esserci, hanno avuto modo di trascorrere un gioioso momento insieme ripercorrendo gli anni del liceo e ricordando gli scherzi in classe, fra di loro e con i professori, rivivendo episodi divertenti e spensierati tra cui le uscite ed i viaggi d’istruzione.

Hanno trascorso un incontro speciale, con un pensiero agli assenti giustificati, promettendosi, in futuro, di ripetere un nuovo incontro prima dei prossimi vent’anni.

“Memorabili nei nostri ricordi tutti i momenti trascorsi insieme, ricordi indelebili, spensierati e divertenti come solo gli anni tra i banchi delle superiori possono regalare.

Abbiamo avuto modo di ritrovarci con grande soddisfazione di esserci riusciti, nonostante il particolare e delicato momento che si sta vivendo: ‘distanti ma vicini!’… Ed è stato bellissimo! Si è gioito insieme, a nostro modo abbiamo festeggiato e constatato che, nonostante il tempo trascorso e le distanze geografiche, lo spirito della nostra classe curiosa, entusiasta, vivace e un po’ chiassosa, rimane ancora vivo”. (Classe 5D)