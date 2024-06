Classe Seconda G del plesso Medi premiata al Concorso Nazionale “Padre Pino Puglisi”

CASTELVETRANO – Il Concorso Nazionale di poesia “Padre Pino Puglisi”, giunto alla sua nona edizione mira sia a divulgare la conoscenza della figura di “Padre Pino Puglisi”, sacerdote innamorato della lettura e della conoscenza in tutte le sue forme, vittima della violenza mafiosa nel quartiere in cui prestava la sua incessante opera, sia anche a valorizzare nuovi ed affermati poeti. Considerando la valenza educativa della tematica proposta, l’I. C. Lombardo Radice Pappalardo ha voluto partecipare con gli alunni della classe 2^ G del plesso E. Medi, seguiti dalla prof.ssa Valentina Sparacia, che hanno scritto una poesia dal titolo “Siamo tutti uomini”, classificatasi al terzo posto della Sezione Juniores.