Claudio Fava: “La soppressione dell’edizione della mezzanotte del Tgr è un gravissimo errore”

PALERMO – “La soppressione dell’edizione della mezzanotte del Tgr è un gravissimo errore. Si rischia di cancellare un presidio del servizio pubblico sul territorio. Una scelta che non possiamo condividere e che va immediatamente rivista.

Non vorremmo assistere ad una ennesima progressiva opera di ridimensionamento dell’informazione pubblica nei territori: in una fase di profonda debolezza del sistema regionale dell’informazione ogni spazio di informazione sottratto rappresenta una perdita che non possiamo permetterci”.

Così il presidente della commissione regionale antimafia dell’Ars Claudio Fava.