Cna Sicilia e Altragricoltura insieme per dare voce a chi produce. Nasce UNIAPA, una rete per agricoltori, pescatori e artigiani

PALERMO – E’ stato siglato, presso la sede della Cna Sicilia in via F. Crispi, 72 a Palermo, un importante accordo tra Cna Sicilia e Altragricoltura, che dà concretezza a una sinergia strategica finalizzata all’avvio delle attività di UNIAPA (Unione degli Agricoltori, dei Pescatori e degli Artigiani).

L’Unione, che si prefigge di assistere le imprese agricole, artigianali e della pesca, rappresenta un’innovativa alleanza di categoria. Le organizzazioni sottoscrittrici, sulla scia dell’accordo nazionale già siglato tra Cna Agroalimentare e Altragricoltura, danno così il via alla fase operativa del patto, partendo proprio dalla Sicilia.

Il protocollo di collaborazione è stato firmato per la CNA Sicilia dal Presidente Regionale Filippo Scivoli, dal Segretario Regionale Pietro Giglione e da Tindaro Germanelli, segretario regionale della CNA Agroalimentare; per Altragricoltura Sicilia da Gaetano Malannino nella veste di Presidente Regionale Sicilia, da Francesco Zizzo, segretario regionale e da Giorgio Labichella responsabile Regionale del Centro Servizi di Altragricoltura.

Per la prima volta in Italia, agricoltori, pescatori e artigiani uniscono le forze per dare voce a chi produce, trasforma e lavora la materia prima dei nostri territori. Nasce ufficialmente “UNIAPA”, la rete che mette al centro le persone, i territori e il valore del lavoro. Un’alleanza che supera i confini tradizionali delle categorie per costruire insieme un futuro fondato sulla giustizia sociale e sulla sovranità alimentare.

“Con la firma di oggi in Sicilia, UNIAPA diventa una realtà operativa”, dichiarano

Maria Silvia Turco e Francesco Annino, rispettivamente Presidente regionale e Presidente nazionale di Cna Agricoltura. “Questo non è solo un accordo tra organizzazioni – aggiungono – ma una risposta concreta ai bisogni di migliaia di imprese agricole, della pesca e artigiane che ogni giorno valorizzano il nostro patrimonio. Uniamo le forze per dare rappresentanza e futuro a un modello di economia reale, fatta di persone e comunità, che punta sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla giustizia sociale. La partenza dalla Sicilia, regione cardine del Mediterraneo, è un segnale forte e simbolico”.