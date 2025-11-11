CNA Sicilia protagonista alla Fiera “Trinacria Oro 2025” di Taormina

TAORMINA – Si è conclusa con grande successo la XIX edizione della Trinacria Oro, la prestigiosa mostra dedicata alla gioielleria, oreficeria e argenteria svoltasi dall’8 al 10 novembre presso il PalaLumbi di Taormina.

Per la prima volta CNA Sicilia ha partecipato con un proprio stand collettivo, all’interno del quale sono stati ospitati sette maestri orafi siciliani, rappresentativi delle diverse eccellenze artigiane dell’isola: Bellia Timeless Gioielli – Riesi (Caltanissetta); Giuliana Di Franco Gioielli – Leonforte (Enna); Sicylui’ – Marsala (Trapani); Lidia Lucchese Gioielli – Alcamo (Trapani); Franco Padiglione – Palermo; Marcela Salvador – Barcellona Pozzo di Gotto (Messina); Carlo Izzo Jewellery – Siracusa.

La presenza di CNA Sicilia ha rappresentato un segnale concreto di valorizzazione e promozione del comparto orafo regionale, nell’ottica di creare rete tra le imprese, rafforzare l’identità produttiva del territorio e favorire l’apertura verso nuovi mercati.

L’esperienza di Taormina segna l’avvio di un percorso di collaborazione stabile tra CNA Sicilia e le imprese del comparto orafo, volto alla crescita, alla formazione e alla valorizzazione del “saper fare” siciliano.