Coast Cup, al via la 19ª edizione dedicata alla memoria di Luigi Fundarò

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Con un minuto di silenzio in memoria di Luigi Fundarò, ideatore e storico organizzatore della Coast Cup per diciotto edizioni, scomparso nei giorni scorsi dopo una malattia, si è aperta la 19ª edizione della manifestazione di beach volley giovanile (4×4) sulla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo.

L’edizione 2026 è dedicata proprio alla memoria di Luigi Fundarò. Organizzatori, collaboratori e volontari hanno scelto di proseguire il percorso avviato da Fundarò, portando avanti quella che è sempre stata la sua “creatura”, nel segno dei valori dello sport, dell’aggregazione e della promozione del territorio che hanno caratterizzato la Coast Cup fin dalla sua nascita.

La manifestazione, che si svolge nel lido Peter Pan della spiaggia Playa, vede la partecipazione di circa 35 squadre provenienti dalla Sicilia e da altre Regioni italiane. Oltre 250 gli accreditati tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri, ai quali si aggiungono familiari e accompagnatori che contribuiscono a fare della Coast Cup anche un importante appuntamento di turismo sportivo per il territorio.

La Coast Cup è organizzata dalla Nuova Polisportiva Castellammare con il supporto tecnico dell’APD Coast Cup Team e della Kentron Volley Enna ed è patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo.

«Portare avanti la Coast Cup significa dare continuità al progetto che Luigi Fundarò ha creato e fatto crescere con passione per diciotto edizioni – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Sport Giovanni D’Aguanno -. Grazie al suo impegno questa manifestazione è diventata un punto di riferimento per il beach volley giovanile nel Sud Italia. La sua eredità continuerà a vivere attraverso lo sport e i tanti giovani che ogni anno partecipano a questo appuntamento. Ringraziamo gli organizzatori che hanno scelto di proseguire nel suo nome, tutti coloro che si spendono per la riuscita dell’evento e le società sportive che anche quest’anno hanno voluto essere presenti a Castellammare del Golfo».

Anche quest’anno, nel rispetto di una tradizione fortemente voluta da Luigi Fundarò, sarà ricordata Claudia Quattrocchi, atleta della Pallavolo Augusta tragicamente scomparsa in un incidente stradale, mantenendone vivo il ricordo.

La cerimonia conclusiva con le premiazioni è in programma per sabato 4 luglio alle ore 17.30.