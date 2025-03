Collaborazione per garantire una rete di assistenza sanitaria pubblica essenziale per gli animali d’affezione

PALERMO – “Il benessere animale si costruisce attraverso la collaborazione tra

tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati a tutti i livelli”. Con

questa premessa, la deputata regionale Marianna Caronia e il

consigliere comunale Giuseppe Mancuso (Noi Moderati) lanciano un

appello alle amministrazioni locali siciliane, a partire dal Comune di

Palermo, ad avviare percorsi di collaborazione inter-istituzionale,

prendendo spunto dalle conclusioni del convegno “Salute Unica: Verso

un nuovo welfare per gli animali di famiglia“, svoltosi nei giorni

scorsi a Palermo.

Durante l’incontro è stato anche presentato il Disegno di Legge

nazionale per l’istituzione del Servizio Veterinario di Base,

attualmente in fase di elaborazione da parte degli onorevoli Saverio

Romano e Michela Vittoria Brambilla, che punta a garantire una rete di

assistenza veterinaria pubblica essenziale per gli animali

d’affezione.

“Questa iniziativa – spiegano Caronia e Mancuso – ha dimostrato che

istituzioni, enti di ricerca e associazioni possono lavorare insieme

per risultati concreti, coniugando benessere animale, salute di

comunità e ottimizzazione delle risorse. Ora serve tradurre quel

modello in azioni operative, coinvolgendo in primo luogo i Comuni, che

sono il primo presidio territoriale. L’istituzione del Servizio

Veterinario di Base, su cui stanno lavorando i colleghi parlamentari,

rappresenterà un ulteriore passo avanti per una tutela strutturata e

diffusa”.

“Auspichiamo che, a partire dal Comune di Palermo – che con la nuova

amministrazione ha mostrato particolare attenzione al tema – si

possano avviare collaborazioni istituzionali per rafforzare

l’operatività, condividere dati e buone pratiche, e favorire

l’aggiornamento continuo del personale, anche in sinergia con le

associazioni animaliste”.