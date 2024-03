PALERMO – A dieci anni dalla scomparsa di Alessandro Musco, l’Officina di Studi Medievali, vuole ricordare e rendere omaggio al suo impegno di ricercatore e docente e alla sua lungimiranza nel promuovere il dialogo tra Saperi in area mediterranea.



Gli incontri, che si svolgeranno a Palazzo Steri (nelle ore antimeridiane) e nella sede dell’Officina di via del Parlamento nelle ore pomeridiane, vogliono essere un’occasione per rendere onore all’uomo, al suo impegno sociale e civile, alla sua instancabile passione per questa terra di cui conosceva ogni luce e ombra.

COLOR EST E PLURIBUS UNUS

Giornata in ricordo del prof. Alessandro Musco

ore 9.30 | Sala delle Capriate

Complesso Monumentale dello Steri

Piazza Marina, 61 – Palermo

ore 15.30 | Aula Seminari

Officina di Studi Medievali

Via del Parlamento, 32 – Palermo