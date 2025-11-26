Comincia con tante medaglie la nuova stagione del Twirling per le Libellule di Marsala

MARSALA – Comincia con una significativa messe di medaglie e con tantissimi consensi, la nuova stagione agonistica de la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling. La società con al timone il presidente Mattia Galuppo e rappresentata dal primo dirigente Fabrizio Mannone marca infatti il suo rientro in terra lilybetana con un bottino complessivo di 12 medaglie di diverso metallo ottenuto al culmine della seconda Fase (prova) del Campionato regionale Specialità tecniche, ospite sul parquet del PalaSerranò di Patti, nel Messinese. Tra di esse spiccano 4 ori, unitamente a 3 argenti ed a 5 bronzi.

Un’ennesima prestazione da grande squadra per il solo atleta e per le atlete guidate sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile (coadiuvata in palestra per l’attività di Base dal tecnico Giovanna Giordano e dalla vice allenatrice Lucrezia De Vita), in vista di numerosi e prestigiosi appuntamenti, in campo regionale, nazionale ed europeo, in programma in quest’ultimo scampolo di anno solare e nel 2026.

A Patti in grande evidenza, tra le altre, è stata la giovanissima Gaia Pipitone, con un bottino di tre medaglie: primo posto nella specialità Artistic Twirl Cadetti B, con un buon margine sulle altre quattro avversarie in gara e doppio bronzo, nel Solo Cadetti B (ad una manciata di centesimi dalla seconda piazza) e nella 2 Bastoni Cadetti B. Altra grande esibizione per Greta De Marco, medaglia d’oro nella specialità Artistic Twirl Youth B, anche lei con un buon margine sulle rivali di categoria e con grandi speranze per il suo futuro. Identica considerazione per la quindicenne Chiara Parisi, di Petrosino (reduce dall’ottavo posto in occasione del recentissimo Campionato del mondo e della Nations Cup ospiti a Torino), oro nella X-Strut Junior A con 151 punti complessivi. Per Chiara, inoltre, la medaglia di bronzo colta insieme ad Adele Genovese nella categoria Duet Junior B, un inedito duo in vista della stagione 2026, unitamente alla 4a piazza nell’Artistic Twirl Junior B. Per Adele, inoltre, anche altri piazzamenti al PalaSerranò nell’Artistic Twirl Junior B e nel Solo Junior B.

Altra medaglia d’oro, attesa alla vigilia e confermata sul campo, per Leo De Marco, già più volte campione italiano, nel Solo Youth Maschile A, a cui si aggiunge un terzo posto nel Regionale Specialità tecniche nell’Artistic Pair Junior A, in duo con l’inseparabile Sara Mannone, a sua volta medaglia di bronzo e sul podio per pochi centesimi nell’Artistic Twirl Youth B, in esibizione solitaria. In evidenza, a Patti, anche la vice allenatrice Lucrezia De Vita, seconda classificata, perciò con un argento al collo, nella X-Strut Senior A e quinta nell’Artistic Twirl Senior B. Le altre due medaglie d’argento portano una firma di gruppo, quella ottenuta dal Twirl Team Senior B (Greta De Marco, Chiara Chibbaro, Ginevra Monteleone, Adele Genovese, Lucrezia De Vita, Marta Sciacca e Chiara Parisi) e quella conquistata sul parquet dal nuovo Dance Twirl Team Senior A, composto da ginnaste de Le Libellule e de Le Farfalle di Mazara del Vallo (per le marsalesi ancora Chiara Parisi, Ginevra Monteleone, Adele Genovese e Greta De Marco).

A ridosso del podio, peraltro al rientro dopo svariati mesi di stop, si è piazzata Costanza Lipani, quarta nella specialità X-Strut Junior B nonostante il perdurare di alcuni problemi all’adduttore della coscia destra. Altri piazzamenti a Patti, per Ginevra Monteleone (10a nel Solo Youth B), Chiara Chibbaro (per lei un quinto posto nel 2 Bastoni Junior B ed un settimo nel Solo Junior B), Clara Sciacca (settima piazza nell’Artistic Twirl Junior B ed undicesima nel Solo Junior B) e per la sorella Marta Sciacca (sesta nel 2 Bastoni Senior B e settimo posto nel Solo Senior B).

Tra i principali obiettivi de la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala rimane la partecipazione al Campionato regionale Twirling ed alla Coppa Italia 2026, in calendario in tre prove dal mese di marzo a quello di maggio del prossimo anno, utili per la qualificazione ai Tricolori assoluti, previsti ad inizio giugno in località ancora da definire.