Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica a Calatafimi Segesta7° ciclo dei Comitati itineranti

CALATAFIMI SEGESTA – Nella giornata di ieri (9 ottobre), presso la sede del Comune di Calatafimi Segesta, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il Sindaco del Comune Francesco Gruppuso.

Il Sindaco ha illustrato le problematiche ricadenti nel territorio amministrato, dove insistono realtà economiche complesse e diversificate, anche di particolare rilevanza, soprattutto nel settore agricolo.

Le Forze dell’Ordine hanno fornito un quadro di analisi dell’andamento della delittuosità e delle principali operazioni anche nei confronti della criminalità organizzata. In particolare, è stata segnalata l’operazione “EIRENE”, che ha riguardato soprattutto i territori di Alcamo e Castellammare del Golfo, ma ha condotto anche all’arresto di soggetti residenti a Calatafimi Segesta.

Per la criminalità comune, si registra un generale decremento della delittuosità, essendosi registrati, nel primo trimestre del 2025, n. 12 reati consumati in meno rispetto allo stesso arco temporale dell’anno precedente.

Sono stati illustrati, fra gli altri, i risultati ottenuti dai servizi di prevenzione e controllo del territorio nel Comune. Notevole contributo è stato offerto dalle Forze di Polizia, fra l’altro, nell’ambito dei servizi aggiuntivi di controllo straordinario, con n. 41 interventi e n. 2 denunce dall’inizio dell’anno corrente.

Un focus particolare è stato dedicato all’attività di prevenzione in materia di antimafia.

Nell’ambito delle iniziative volte al contrasto delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale, a seguito dell’attività esperita dal Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura, nel corso del 2025, ha emesso n. 2 provvedimenti di contenuto interdittivo a carico di ditte operanti nel territorio del Comune di Calatafimi Segesta.

Specifica attenzione è stata, altresì, dedicata all’attività amministrativa comunale, con riferimento agli adempimenti di legge in materia antimafia, anche in considerazione degli ingenti finanziamenti nell’ambito del PNRR e, in particolare, ai beni confiscati alla mafia, da restituire efficacemente alla collettività.

Il Procuratore ha evidenziato l’importanza dell’odierna riunione, come momento di condivisione e dialogo tra istituzioni e ha sottolineato la tempestività dell’azione giudiziaria unita alla sinergia con le Forze dell’Ordine che operano sul territorio e ha dato particolare risalto all’importanza dell’attività di prevenzione in generale, soprattutto con riferimento agli incendi.

Prima della riunione il Prefetto, con la partecipazione delle autorità religiose e scolastiche, delle Forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale, ha presenziato l’inaugurazione dell’area sportiva del Plesso scolastico SASI dell’Istituto Francesco Vivona Sasi, finanziato con fondi PNRR per un valore complessivo di 790.000 euro.