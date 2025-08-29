Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica – Cronoscalata Monte Erice

TRAPANI – Nella mattinata del 27 agosto, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo ha coordinato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocata con l’obiettivo di analizzare i profili organizzativi e di sicurezza della prossima edizione della Cronoscalata Monte Erice, che si terrà domenica 7 settembre.

Con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti del Libero consorzio Comunale di Trapani, delle Amministrazioni comunali interessate e dei referenti dei vari enti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nell’organizzazione dell’evento sportivo, sono stati approfonditi gli aspetti più rilevanti della manifestazione, con particolare attenzione alle misure di safety e security, atte a garantire lo svolgimento in sicurezza della gara automobilistica, che saranno oggetto di successivo approfondimento in sede di Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli e di tavolo tecnico che si terrà presso la Questura di Trapani.

Gli organizzatori sono stati invitati a comunicare gli aspetti di rilievo per una più efficace e razionale gestione dell’evento sportivo e dei connessi profili di sicurezza.

Sono state esaminate, fra le altre, le questioni concernenti la viabilità nelle aree limitrofe alle strade ove si svolgerà la gara, con l’impegno delle amministrazioni comunali coinvolte a rendere note tutte le informazioni inerenti le misure di mobilità e di viabilità alternativa adottate.

Al termine della riunione, il Prefetto, nel ringraziare tutti gli Enti intervenuti, ha sottolineato l’importanza di assicurare piena sinergia, in continua circolarità delle informazioni, per la migliore riuscita della manifestazione in condizioni di sicurezza, sotto ogni profilo.