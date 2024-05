Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza con la partecipazione dei Sindaci, per rendere omogenee le misure di contenimento della movida notturna

TRAPANI – Si è svolta ieri (7 maggio) in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Sindaci dei Comuni della Provincia o loro delegati, in cui è stato confermato l’intendimento di rendere omogenei i provvedimenti dei Sindaci finalizzati a disciplinare la movida notturna, in particolare per quanto concerne il divieto di vendita e asporto di bevande alcoliche oltre certi orari e l’imposizione di limiti di orario per la musica e le emissioni sonore nei centri urbani.

Seguirà un incontro specifico con la partecipazione dei Comuni ove sono presenti discoteche e locali notturni e l’Associazione di categoria SILB – FIPE. A ciò si aggiungeranno mirati servizi straordinari su strada, anche per contrastare reati di abbandono rifiuti o altre forme di illegalità diffusa.

Si è, altresì, convenuto di organizzare, a cura delle Forze dell’Ordine, appositi incontri aperti alla cittadinanza per favorire il contrasto alle truffe contro gli anziani e di prevedere dei tavoli specifici, allargati alla partecipazione di altri soggetti istituzionali, per esaminare le situazioni dei quartieri ritenuti maggiormente sensibili nei Comuni di Trapani, Erice e Marsala.