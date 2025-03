Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Piano di safety e security per la XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno

TRAPANI – Si è riunito presso la Prefettura di Trapani il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’individuazione delle misure di sicurezza in occasione della XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno promossa da Libera in questo territorio. All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, rappresentanti di Libera, in collegamento da remoto il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana, il Sindaco di Trapani, i dirigenti della Protezione Civile regionale e provinciale, il Commissario del Libero Consorzio comunale di Trapani, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, un rappresentante del 118 e dell’ASP.

Nell’occasione è stato illustrato il piano di safety e security prodotto dall’organizzatore che era stato oggetto di esame in diversi incontri propedeutici della Cabina di Regia costituita all’uopo con gli Enti citati e coordinata da questa Prefettura.

Seguiranno appositi tavoli tecnici in Questura per la messa a punto di tutti gli aspetti tecnico – operativi del piano.

Nel corso della stessa giornata, con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, è stato fatto un focus sull’andamento dell’ordine e sicurezza nel Comune di Marsala e negli altri comuni interessati da recenti episodi delittuosi. A tal riguardo, sono stati pianificati e programmati ulteriori servizi “ad alto impatto” con il concorso delle specialità nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, per prevenire e contrastare la criminalità, soprattutto nelle aree dove si concentrano fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi straordinari ad alto impatto rientrano nella più ampia strategia per rafforzare la sicurezza sul territorio e la percezione dei cittadini e verranno ripetuti in altre aree del territorio e del Capoluogo.