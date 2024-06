Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – Sicurezza Partecipata

TRAPANI – La sicurezza partecipata: questo il tema esaminato nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo. All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i sindaci di Trapani, Erice e Marsala, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e i Dirigenti dell’ASP. L’obiettivo è rafforzare le sinergie interistituzionali e la partecipazione attiva per l’individuazione di modelli di sicurezza partecipata inclusivi e condivisi anche con le collettività.

A tale riguardo, dopo un’analisi delle aree dei territori interessati, sono stati previsti – inizialmente e in via sperimentale – dei sottocomitati nei comuni di Trapani, Erice e Marsala, presieduti dal Prefetto o suo delegato, costituiti da rappresentanti delle Forze dell’ordine, dai sindaci, dall’ASL, dall’ufficio Scolastico Provinciale, che con cadenza periodica riferiranno al CPOSP sulle tematiche emergenti nei quartieri più disagiati, precedentemente segnalati dalle rispettive Amministrazioni locali.