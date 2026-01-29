“Comix in the Library”: Giulia Della Ciana (Myu) tra scuola e pubblico per raccontare il manga come linguaggio contemporaneo

TRAPANI – Prosegue con un doppio appuntamento dedicato al fumetto giapponese la rassegna “Comix in the Library”, il progetto promosso dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS, vincitore del bando europeo The Europe Challenge. Protagonista sarà Giulia Della Ciana, in arte Myu, una delle voci più riconoscibili del manga italiano contemporaneo

Gli incontri si svolgeranno venerdì 30 gennaio, con una mattinata dedicata alle scuole e un appuntamento pomeridiano aperto al pubblico.

Alle ore 10.00, Giulia Della Ciana incontrerà le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Trapani, per un confronto diretto sul manga come forma espressiva, professione creativa e strumento narrativo capace di parlare alle nuove generazioni.

Al centro dell’incontro ci sarà “Butterfly Effect”, l’opera che ha segnato il percorso artistico dell’autrice e che è diventata un punto di riferimento per il pubblico giovane. Attraverso il racconto della genesi della serie, Myu accompagnerà gli studenti in un viaggio che unisce passione, studio e disciplina, mostrando come un interesse coltivato fin dall’infanzia possa trasformarsi in una professione.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, l’incontro con il pubblico si terrà presso la sede di Nerd Attack ETS a Casa Santa Erice. Sarà l’occasione per approfondire il percorso editoriale di Butterfly Effect, manga bestseller della casa editrice Mangasenpai, pubblicato per la prima volta nel 2014 in occasione del Lucca Comics & Games.

La serie, arrivata al dodicesimo volume, si prepara ora a una nuova fase: dopo nove anni dall’uscita del primo numero, è in arrivo l’edizione Perfect di Butterfly Effect, un vero e proprio reboot, riscritto e ridisegnato da zero. Un’opera che unisce parti di storia inedite alla maturità tecnica e narrativa acquisita dall’autrice nel corso degli anni, offrendo ai lettori una versione rinnovata e più consapevole del suo lavoro.

Con questi appuntamenti, “Comix in the Library” conferma la propria vocazione: utilizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo per avvicinare i giovani alla lettura, stimolare la creatività e creare connessioni tra scuola, biblioteca e comunità. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri, laboratori e momenti di formazione, rafforzando il ruolo della Biblioteca Fardelliana come spazio culturale aperto e inclusivo.