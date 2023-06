Comizio di ringraziamento del neosindaco in una piazza gremita di cittadini

PARTANNA – Comizio di ringraziamento ieri 4 giugno da parte del neosindaco di Partanna Francesco Li Vigni nella centrale piazza Falcone e Borsellino gremita di cittadini come non si vedeva da tempo. Nella sostanza il neosindaco ha ribadito che lui e la sua squadra si impegneranno a fondo per la città e per meritarsi il […]