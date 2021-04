Commemorazione di celebrazione del 25 aprile

PARTANNA – Il Comune di Partanna ha celebrato questa mattina (25 aprile) la “Festa della Liberazione”, in ricordo di quel 25 aprile 1945 che segnò 76 anni fa la liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista. La breve cerimonia di commemorazione con la deposizione di una corona d’alloro, si è svolta in prossimità dell’ingresso del palazzo municipale, presenti il sindaco di Partanna Nicolò Catania, l’assessore Antonino Zinnanti, il presidente del consiglio Massimo Cangemi, il comandante della polizia urbana ispettore capo Giuseppe Mauro, il comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente Vincenzo Bonura, il presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di guerra, Martino Li Causi. «Celebriamo oggi la Festa della Liberazione; Liberazione che 76 anni fa si è manifestata e oggi si materializza in un’Italia libera e democratica che non dobbiamo mai dare per scontata – ha sottolineato il sindaco Nicolò Catania – ecco perché non vogliamo celebrare per consuetudine, ma per mantenere viva la memoria e il ricordo di un evento che costituisce uno dei passaggi più delicati e importanti della nostra storia. Abbiamo il dovere di ricordare l’ideale e il sacrificio della vita di uomini e donne che nel tempo si sono immolati per i valori di libertà che abbiamo silenziosamente ereditato, e custodirli quale patrimonio irrinunciabile. Dobbiamo oggi riscoprire questi valori e comprendere il loro significato più profondo; l’Amministrazione è impegnata da anni anche nella realizzazione di percorsi educativi all’interno delle scuole su memoria, legalità, educazione civica, proprio per non dimenticare e continuare a mantenere viva la coscienza oltre che la conoscenza di certi eventi. Concludo ringraziando quanti ogni giorno si impegnano con noi in questo difficile e importante percorso».