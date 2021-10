Commento dell’on Palmeri del risultato delle elezioni in alcuni comuni siciliani

PALERMO – Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi – Europa Verde, commentando il risultato delle elezioni amministrative in alcuni comuni siciliani, ha dichiarato:”Le urne hanno premiato ad Alcamo, Calatafimi-Segesta e Terrasini, quei Sindaci fuori dai vecchi schieramenti e che vogliono interpretare nuovi modelli di sviluppo che vedono nel valore della tutela dell’ambiente, del patrimonio storico […]

PALERMO – Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi – Europa Verde, commentando il risultato delle elezioni amministrative in alcuni comuni siciliani, ha dichiarato:”Le urne hanno premiato ad Alcamo, Calatafimi-Segesta e Terrasini, quei Sindaci fuori dai vecchi schieramenti e che vogliono interpretare nuovi modelli di sviluppo che vedono nel valore della tutela dell’ambiente, del patrimonio storico e culturale i perni per il rilancio delle nostre comunità.

Il contributo dato a Lentini e a Terrasini, con l’ottimo Giosué Maniaci, di candidati che si ispirano ad Europa Verde, la vicinanza ad Alcamo con Domenico Surdi e a Calatafimi-Segesta con Francesco Gruppuso e la consapevolezza che saranno chiamati ad un duro lavoro nei tempi futuri, difficili ma esaltanti, mi portano a fare a tutti loro un caloroso augurio e la conferma di essere a loro fianco insieme ai Verdi.

Infine, l’impegno ad un ultimo importante sforzo comune perché anche a Lentini con Rosario Lo Faro si possa giungere ad un importante risultato di cambiamento.

ballottaggio, mobilitiamoci per un ultimo sforzo”.