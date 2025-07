Commercialisti, bando di selezione per l’assegnazione di tre premi di studio del valore di 5.000 euro ciascuno

PALERMO – La Fondazione Francesco Bianchini in convenzione con la Fondazione Nazionale Commercialisti e in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo ha indetto un bando di selezione per l’assegnazione di tre premi di studio del valore di 5.000 euro ciascuno.

L’iniziativa è intitolata alla memoria del prof. Giovanni Cusimano (area giuridica), del dott. Corrado Castagnetta (area fiscale) e del prof. Giovanni Di Simone (area economico-aziendale), tre figure di spicco della professione e membri indimenticati dell’Ordine palermitano.

I premi sono destinati a giovani professionisti che intendano sviluppare un progetto di ricerca originale su tematiche rilevanti per la professione del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. La selezione avverrà sulla base del curriculum e di un colloquio e i vincitori avranno l’opportunità di svolgere un’attività di ricerca sotto la guida di un esperto della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, con la possibilità di partecipare a uno stage formativo della durata massima di tre mesi presso la stessa fondazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 24 del 15 ottobre 2025, utilizzando l’apposito modulo disponibile, insieme al bando completo, sul sito dell’Ordine https://www.commercialisti.pa.it/it/ .

“Auspichiamo una preziosa adesione da parte dei nostri giovani colleghi, per rafforzare il legame tra formazione teorica e consulenza professionale rivolti verso le sfide future del settore”, hanno dichiarato Andrea Butera, Presidente della Fondazione Bianchini, e Nicolò La Barbera, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

BANDO DI SELEZIONE

ART. 1

(Oggetto della selezione)

È indetta una selezione, per titoli ed esame colloquio, per l’attribuzione di n° 3 premi di studio per l’importo di € 5.000,00 cadauno, intitolati a Colleghi scomparsi dell’Ordine di Palermo che hanno dato particolare lustro alla professione, per la predisposizione di elaborati di ricerca su argomenti riguardanti la professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile. Gli studi saranno condotti con il tutoraggio di un Ricercatore esperto della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, presso la quale è possibile svolgere uno stage della durata massima di tre mesi. Le tre ricerche dovranno vertere su temi riguardanti l’oggetto della professione di Dottore Commercialista ed in particolare: n. 1 l’area giuridica, n. 1 l’area fiscale e n. 1 l’area economico aziendale. La ricerca di area giuridica sarà intitolata al prof. Giovanni Cusimano, la ricerca dell’area fiscale sarà intitolata al dott. Corrado Castagnetta e la ricerca di area economico-aziendale sarà intitolata al prof. Giovanni Di Simone.

ART. 2

(Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri:

iscritti al II (secondo) anno del corso di laurea Magistrale nelle classi di laurea LM-77 – Scienze economico-aziendali o LM-56 – Scienze dell’Economia;

laureati nelle medesime classi di laurea (LM-56 o LM-77);

ovvero in possesso di laurea equiparata o titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

I candidati della U.E. ed extracomunitari, dovranno, pena l’esclusione, fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione giudicatrice all’atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce equipollenza del titolo di studio ed è utile unicamente all’accesso alle successive fasi concorsuali per l’attribuzione della borsa di studio. Non potranno essere ammessi alla selezione i candidati che hanno cumulato contratti o borse di studio per attività di ricerca per un periodo, anche non continuativo, superiore a 9 anni.

ART. 3

(Istanza di partecipazione)

La domanda di partecipazione al concorso, a firma autografa o digitale del candidato, compilata secondo lo schema allegato al presente bando di concorso, corredata della documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.commercialisti.pa.it; Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 24.00 del 15 ottobre 2025 esclusivamente via pec, in unico file o cartella compressa, la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC, a pena di esclusione, ed ogni altro documento richiesto in formato PDF. L’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando alla scansione della domanda compilata e sottoscritta dal titolare della PEC una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità. Non saranno ammessi plichi pervenuti oltre il suddetto termine. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “domanda di partecipazione al bando borse di studio FNC – Fondazione Bianchini” Solo per i candidati stranieri o, comunque, residenti all’estero, che non siano titolari di un account di posta elettronica certificata è ammessa la possibilità di trasmissione dell’istanza di partecipazione e della relativa documentazione esclusivamente per via telematica da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@commercialisti.pa.it; Sulla domanda ciascun candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale) e un recapito telefonico;

b) la cittadinanza;

c) la classe di laurea di appartenenza, la data e l’anno di iscrizione e la sede, ovvero il titolo di laurea;

d) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali);

e) di non aver cumulato contratti o borse di studio per attività di ricerca per un periodo, anche non continuativo, superiore a 9 anni;

f) l’esplicita dichiarazione di accettare tutto quanto previsto dal bando;

g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da:

a) autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio richiesto;

b) documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice (solo per i candidati di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3).

c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

d) curriculum del candidato in formato Europass. Non verranno prese in considerazione le domande carenti della suddetta documentazione. La Fondazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte dal candidato o da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

ART. 4

(Commissione giudicatrice)

La Commissione per la selezione dei Candidati sarà composta da tre membri. Uno di essi sarà indicato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.; due dalla Fondazione Bianchini. Il Presidente della Commissione verrà individuato di comune accordo tra le Parti.

ART. 5

(Valutazione dei candidati)

La selezione dei candidati sarà basata sulla valutazione dei titoli presentati e su un esame colloquio. La valutazione dei titoli precede il colloquio. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100 punti di cui 40 per i titoli e 60 per il colloquio, così articolati:

a) Media dei voti ovvero punteggio di laurea: massimo 15 punti, così distribuiti: 1 punto per ogni voto superiore a 26/30 in caso di studente non laureato ovvero superiore a 101/110 in caso di studente laureato

1 punto per la lode

b) massimo 25 punti attribuibili per ulteriori titoli e/o pubblicazioni eventualmente presentati dai candidati e attinenti alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile;

c) massimo 60 punti attribuibili al colloquio. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano complessivamente riportato un punteggio minimo complessivo di 65/100. I candidati residenti all’estero o per i quali sussistano comprovati impedimenti a presentarsi fisicamente presso la sede di svolgimento dell’esame-colloquio nel giorno previsto, potranno svolgere il medesimo in modalità telematica, tramite idoneo client audio/video/web. I candidati che intendano avvalersi di tale possibilità dovranno produrre apposita motivata richiesta, redatta in carta libera e indirizzata al Responsabile del presente procedimento, da inviarsi, entro giorni 7 (sette) dalla data di pubblicazione del calendario d’esame, a mezzo e-mail certificata all’indirizzo info@pec.commercialisti.pa.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “richiesta modalità telematica”. Esclusivamente per i candidati di cui al precedente art. 3, comma 6, la sopraccitata richiesta, redatta con le medesime modalità sopra indicate, potrà essere inoltrata, fermo restando il superiore termine di giorni 7, inviando la propria istanza a mezzo e-mail all’indirizzo: info@commercialisti.pa.it. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice pubblicherà la graduatoria dei soggetti, con evidenza di coloro che conseguiranno il premio. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica.

ART. 6

(Diario esame-colloquio)

II diario dell’esame-colloquio, con l’indicazione del giorno, del mese, dell’ora e della sede in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite avviso presso il sito www.commercialisti.pa.it, quindici giorni prima della data fissata. I candidati portatori di handicap e/o diversamente abili, riconosciuti ai sensi delle vigenti normative in materia, che necessitino di speciali ausili per lo svolgimento dell’esame colloquio, dovranno produrre esplicita richiesta in tal senso, redatta in carta libera e allegata all’istanza di partecipazione, specificando l’ausilio necessario in relazione alla propria condizione. La pubblicazione del predetto avviso ha valore di formale convocazione dei candidati. La mancata presentazione del candidato al colloquio comporterà l’esclusione dalla procedura.

ART. 7

(Assegnazione e inizio attività)

I premi di studio vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria di merito formulata sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice. Al vincitore verrà trasmessa formale comunicazione in ordine al conferimento del premio di studio a mezzo posta elettronica certificata. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della già menzionata comunicazione, il vincitore dovrà, a pena di decadenza, trasmettere al competente ufficio formale atto di accettazione del premio di studio unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

ART. 8

(Erogazione dei premi di studio) Il pagamento dell’importo del premio di studio è effettuato in due soluzioni, metà all’inizio del percorso di ricerca e metà dopo tre mesi dall’inizio. La ricerca dovrà durare al massimo per un periodo di mesi sei. L’importo del premio di studio è fiscalmente esente ai sensi della normativa vigente.

ART. 9

(Controlli e Sanzioni)

La Commissione giudicatrice controlla la veridicità delle autocertificazioni. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell’attribuzione del premio di studio, esso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali.

ART. 10

(Norme comuni e di rinvio)