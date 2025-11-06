Competenza dei Comuni in materia di svolgimento dei pubblici spettacoli.Trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

TRAPANI – Il 5 novembre, presso i saloni di rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è tenuto un incontro, organizzato d’intesa con la Questura, finalizzato a fornire alle Amministrazioni locali le indicazioni di massima, nel rispetto della normativa e circolari vigenti, in materia di trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a seguito della modifica normativa disposta con D. Lgs. 12 settembre 2025 n. 138, che ha dato attuazione allo Statuto Speciale per la Regione Siciliana.

All’incontro hanno preso parte i Comuni della provincia di Trapani e l’ANCI.