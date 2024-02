Comportamenti irriguardosi di alcuni adolescenti che hanno “festeggiato” il loro sabato sera senza rispetto per gli altri

PARTANNA – Ci segnalano il comportamento egoistico e poco civile di alcuni adolescenti che hanno passato la sera del sabato a mangiare la pizza nelle scale del palazzo Molinari incuranti del fastidio che davano soprattutto a chi abita in quel Palazzo e che, dopo aver mangiato, hanno “pensato bene di iniziare a buttare per aria i cartoni e i bordi delle pizze e poi non contenti hanno cominciato a dare pedate alla saracinesca di ag spedizione”. Sono comportamenti che vanno segnalati ai genitori che possono intervenire, partendo fin dalle più piccole manifestazioni di intolleranza dei loro congiunti ed educando i figli ad un maggiore rispetto degli altri. La discussione, dopo la segnalazione, si è accesa sui social, con lo scopo, si spera, di contribuire a rendere migliore Partanna partendo da una maggiore consapevolezza per un miglioramento dei comportamenti dei più giovani.