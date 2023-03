Comune di Castelvetrano, Csa-Cisal: “Stabilizzazione per 222 precari storici”

CASTELVETRANO – “La stabilizzazione di 222 precari storici del comune di Castelvetrano, nel Trapanese, è il risultato di un lungo lavoro degli uffici, dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni sindacali, a cui il Csa-Cisal è felice di aver dato un determinante contributo, in particolare grazie a Paolo Pagoto. Quello raggiunto è un traguardo storico per Castelvetrano, […]

CASTELVETRANO – “La stabilizzazione di 222 precari storici del comune di Castelvetrano, nel Trapanese, è il risultato di un lungo lavoro degli uffici, dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni sindacali, a cui il Csa-Cisal è felice di aver dato un determinante contributo, in particolare grazie a Paolo Pagoto. Quello raggiunto è un traguardo storico per Castelvetrano, per i lavoratori e le loro famiglie che da trent’anni aspettavano il contratto a tempo indeterminato. Il nostro sindacato continuerà a lottare e a seguire tutte le vertenze ancora in corso in tutta la Sicilia e che oggi riguardano oltre 2 mila persone”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal.