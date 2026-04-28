Comune di Palermo, Csa-Cisal e Uil Fp: “Eletto il coordinamento della RSU, a comporlo tre donne”

PALERMO – Il Comitato di coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) del comune di Palermo sarà, per la prima volta, tutto al femminile: la Rsu, votata dalle lavoratrici e dei lavoratori comunali nel 2025, ha infatti eletto ieri (27 aprile) come coordinatrice Silvia Testa e come vice coordinatrici Antonella Fogazza e Maria Guddo.

“Un risultato storico in Sicilia – dicono Giuseppe Badagliacca (segretario regionale Csa-Cisal), Gianluca Cannella (segretario provinciale Csa-Cisal), Totò Sampino (segretario generale Uil Fp Sicilia e Palermo) e Rosalia La Mattina (segretaria di Palermo della Uil Fp) – perché vede tre donne alla guida della struttura di coordinamento della Rsu che rappresenta tutte le lavoratrici e i lavoratori del comune di Palermo. Una scelta che premia il valore e le competenze delle colleghe elette ed è soprattutto la dimostrazione di un cambiamento culturale importante, con una maggiore attenzione verso l’inclusività nei luoghi di lavoro e negli organismi sindacali”.

“Questo risultato – dichiarano le rappresentanti – è il frutto di un percorso condiviso e della fiducia ricevuta. Lavoreremo con impegno, ascolto e responsabilità per rappresentare al meglio tutte e tutti”.

Nella foto da sx Antonella Fogazza, Silvia Testa e Maria Guddo