Comuni Ricicloni, dossier di Legambiente. In Sicilia San Giuseppe Jato primo comune virtuoso per la categoria 5 mila-15 mila abitanti

SAN GIUSEPPE JATO – San Giuseppe Jato si riconferma per il quarto anno di fila in Sicilia il miglior Comune “Rifiuti free” per la categoria tra i 5 mila e i 15 mila abitanti. Il risultato emerge dalla XXXII edizione di “Comuni Ricicloni” di Legambiente, presentata oggi (2 luglio) a Roma all’Ecoforum nazionale dell’economia circolare.

Nel centro jatino ancora una volta la differenziata è stata pari al 93,3 per cento, con 15,7 chili per abitante di secco residuo all’anno.

“Dedico questo riconoscimento a tutti i miei concittadini che sono ordinati, nel fare la raccolta differenziata – ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia –. Diffondere questo tipo di cultura è sempre più necessario per lo smaltimento dei rifiuti e la tutela dell’ambiente. Anche quest’anno ringrazio in particolare un funzionario del Comune di San Giuseppe Jato, la dottoressa Randazzo, che segue il settore e ci fa fare bella figura”.