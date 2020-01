Comunicato del gruppo Cambia Partanna

PARTANNA – Pubblichiamo un comunicato stampa del Gruppo consiliare Cambia Partanna.

“Ancora una volta assistiamo ad un maldestro tentativo del Sindaco Catania di intestarsi iniziative altrui, facendo finta di non sapere come stanno realmente le cose.



Nel comunicato pubblicato il 18 dicembre, si afferma che la Giunta comunale ha approvato dei progetti e, quindi, ha fatto ottenere al comune di Partanna un finanziamento di “585 mila euro per la ristrutturazione della strada privata “Donzelle, Bagarelle, Torre”.



Tale affermazione contiene una grave inesattezza, ovvero: il finanziamento in questione non è il risultato di un iter amministrativo, non è stato ottenuto dal Comune di Partanna, bensì, ed è sacrosanto dirlo, da un’associazione di agricoltori (L’Associazione Strada Donzelle – Bagarelle – Torre) che ha presentato in tutta autonomia un progetto presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura.



Nell’iter posto in essere dall’Associazione si trova solo l’autorizzazione del 06.02.17 nr protocollo 2883 con cui l’Ufficio Tecnico ha dato autorizzazione di piena ed incondizionata disponibilità della Strada comunale n. 59 in riferimento alla proposta d’lntervento dell’associazione agrlcola denomlnata “ASSOGIAZIONE STMDA DONZELLE – BAGARELLE – TORRE.”



Ora, dare una autorizzazione non equivale a fare tutto.

Ci sarebbe anche da dire che la strada in questione non è privata, ma comunale, ma questo il sindaco evidentemente non lo sa, visto che il comunicato riporta questa falsa affermazione.



Il sindaco presenta ai cittadini partannesi una realtà deformata, che noi consiglieri di Cambia Partanna sentiamo il dovere di rettificare con chiarezza, precisione e carte in mano.

Già in campagna elettorale era stato smentito su questo argomento ma ha deciso di perseverare dando nuovamente informazioni false alla cittadinanza e dando per scontato che tutti dimentichino tutto.



Non è così, anzi, buona parte dei cittadini resta attenta e ricorda benissimo!



In conclusione, sul progetto in questione l’amministrazione comunale non ha alcun merito, ed è giusto che i cittadini sappiano che le affermazioni del sindaco non rispondono a verità: ha soltanto provato ancora una volta a mettere in maniera sfacciata il cappello su un’iniziativa non sua”.

Il Gruppo consiliare “Cambia Partanna”

Battaglia Valeria

Bianco Maria Elena

Crinelli Francesco

Traina Davide