Comunicato del Gruppo Consiliare “Libera Scelta”  sulle dimissioni dei Consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Poggioreale:

POGGIOREALE – Pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare “Libera Scelta” sulle dimissioni dei Consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Poggioreale:

“Lunedì 30 Maggio si è consumato l’ultimo atto della commedia tragicomica, portata in scena per circa quattro anni, dai consiglieri comunali dell’ex maggioranza consiliare.

Le loro contestuali dimissioni, unitamente a quelle già presentate dall’ex Presidente del consiglio hanno di fatto determinato la decadenza del Consiglio Comunale.

La motivazione di tali dimissioni è da ricercare, secondo gli stessi, nei fatti accaduti nel gennaio 2021.

Non si capisce a quali fatti si riferiscano!!

Per fortuna il portavoce del sindaco, dopo mesi e mesi di assordante silenzio, viene loro in soccorso ed è pronto a sostenere che gli interessati farebbero riferimento a quanto accaduto nel dicembre 2020, quando …… “ due consiglieri comunali (Nicastro e Li Calsi) hanno costituito un loro gruppo consiliare autonomo, staccandosi dalla maggioranza, e allineandosi alle posizioni del gruppo minoritario. ( Quando si dice l’informazione imparziale !!!!) ……”.

A dire il vero il portavoce del sindaco non si è accorto dell’immobilismo amministrativo che si era venuto a creare e dell’incapacità di attuare il programma elettorale.

Solo questo, e la voglia di fare ,ci ha spinto a creare un gruppo autonomo che abbiamo denominato “Libera Scelta”.

Gruppo che si è subito contraddistinto per le numerose mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni presentate al fine di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi nell’interesse del nostro piccolo paese.

Peccato che i Consiglieri comunale facenti parte della così detta maggioranza sono stati sempre contrari a tutto, contrari a prescindere, contrari per definizione.

In Consiglio Comunale sono stati dei figuranti, semplici comparse, latitanti, fuggitivi incapaci di un qualsiasi confronto in merito alle questioni specifiche o sulle cose da fare.

Si asserisce che la nostra scelta di staccarci dalla maggioranza ha di fatto provocato la paralisi del Consiglio Comunale.

Niente di più falso!

Il Sindaco (che non proferisce parola nella sede istituzionale da più di un anno) e il suo portavoce, dimenticano che l’Amministrazione è stata messa sempre in condizione di operare tanto è vero che l’approvazione del rendiconto, del Dup e del Bilancio di previsione, relativi all’anno 2021, atti di competenza del Consiglio comunale, sono stati approvati grazie al nostro apporto.

Molte volte il Sindaco si è presentato in Consiglio comunale con uno o al massimo due consiglieri della sua maggioranza.

In quelle occasioni le proposte di deliberazioni, che riguardavano i bisogni dei cittadini, sono state approvate grazie all’apporto del nostro gruppo consiliare non certo per merito dei suoi consiglieri che sono stati quasi sempre latitanti. (Naturalmente su questo l’addetto stampa del comune ha taciuto facendo finta di non vedere o di non capire).

Non siete stati capaci d’amministrare; questa è l’amara e tragica verità.

Ancora oggi (7 giugno) passa, tra i cittadini e gli Imprenditori locali, il messaggio che avete le mani legate, che non potete operare in quanto i consiglieri del gruppo “Libera scelta” intralciano l’ approvazione del bilancio.

Non vi smentite mai, raccontate giornalmente un sacco di bugie.

Abbiate almeno il pudore di informare i cittadini che né il Rendiconto del 2021 né tanto meno il Bilancio di previsione 2022-2024 sono stati portati in Consiglio Comunale per l’approvazione.

Questa è l’efficiente Amministrazione da voi diretta!!!

Essersi sottratti al controllo del Consiglio comunale non vi fa certamente onore.

Il fatto che questa comunità si ritrovi in questa condizione non significa affatto che Lei, Signor Sindaco, e i suoi vacillanti assessori, possiate dire e fare quello che volete.

Noi non verremo mai meno agli impegni presi con la gente, che si aspetta fatti e non chiacchiere. Noi ci saremo e continueremo il nostro impegno quotidiano sul territorio e tra la gente”.

Firmato

Eleonora Adele Licalsi, Salvatore Nicastro