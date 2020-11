Comunicazione consiliare sulla seconda ondata del Covid da parte dei consiglieri di “Cambia Partanna”

PARTANNA – Pubblichiamo la comunicazione consiliare dei consiglieri di “Cambia Partanna” sulla seconda ondata del Covid. “È un momento particolare sotto il punto di vista della gestione dell’emergenza Covid. La nostra comunità, risparmiata nella prima fase dell’emergenza, è stata investita in maniera più pesante da questa seconda ondata. Come gruppo “Cambia Partanna” riteniamo che, al […]

PARTANNA – Pubblichiamo la comunicazione consiliare dei consiglieri di “Cambia Partanna” sulla seconda ondata del Covid.

“È un momento particolare sotto il punto di vista della gestione dell’emergenza Covid. La nostra comunità, risparmiata nella prima fase dell’emergenza, è stata investita in maniera più pesante da questa seconda ondata.

Come gruppo “Cambia Partanna” riteniamo che, al netto delle disposizioni previste dai vigenti DPCM o da quelli di prossima emanazione, sia necessario effettuare delle scelte su alcuni elementi di problematicità che sono sotto gli occhi di tutti, anche dei semplici cittadini che chiedono chiarimenti e a volte si indignano anche.

Controllo del territorio, prevenzione del rischio di assembramenti (soprattutto davanti alle scuole e in alcuni esercizi pubblici), potenziamento e supporto delle attività del Corpo di Polizia Municipale sono elementi a nostro parere assolutamente imprescindibili.

Come più volte già detto in tutte le sedi, siamo disponibili a partecipare ad occasioni di confronto, nella consapevolezza che la politica serve se sa dare risposte e se sa prendere le opportune decisioni. Risposte e decisioni che in questa fase secondo noi dovrebbero passare da opportuna condivisione”.