Comunità Germoglio di Speranza. Apertura anno comunitario 2025-26

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 l’incontro di apertura del nuovo anno comunitario 2025-26 della comunità Germoglio di Speranza dell’Associazione Fede e Luce A.P.S.-

Sabato 25 la comunità ha partecipato alla Santa Messa vigiliare celebrata dal parroco don Giuseppe Lupo che ha augurato un buon cammino alla comunità

Domenica 26 la comunità si è riunita presso l’Oasi di Spiritualità Maria Bambina di

Rampinzeri – Santa Ninfa per rivivere, attraverso le testimonianze dei partecipanti, il pellegrinaggio di Pompei dello scorso settembre, e per scoprire attraverso la

presentazione del Carnet de Route 2025-26 di Fede e Luce Internazionale il tema del cammino comunitario del nuovo anno.

Dopo aver condiviso il pranzo, la comunità si è riunita per vivere il primo racconto biblico del tema dell’anno: L’angelo di AGAR – Dio non ti abbandona.