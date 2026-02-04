Comunità Germoglio di Speranza, “Festa della Luce 2026”

MAZARA DEL VALLO – È stata celebrata lunedì 2 febbraio u.s. la Festa della Luce 2026 della comunità Germoglio di Speranza del Movimento Fede e Luce.

La festa è iniziata alle 18.30 con la partecipazione alla S. Messa nella Parrocchia

Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo celebrata da don Francesco Ingrande dove è avvenuto il rito della Candelora con la benedizione delle candele che rappresentano Cristo, che dissipa le tenebre del peccato e della morte.

La Festa della Luce, o Candelora è una festa adottata dal movimento e che si celebra in tutto il mondo. La chiesa cattolica ricorda il giorno della presentazione di Gesù al tempio, dopo 40 giorni dalla nascita, in cui il vecchio Simeone ha indicato il Bambino Gesù come “luce per illuminare le genti”.

Gli antichi consideravano la luce del sole quanto di più utile vi fosse al mondo. Forse è per questo che Gesù chiama i suoi discepoli sale della terra e luce del mondo. Gesù dice loro: “Voi siete la luce del mondo”. I discepoli di Gesù devono essere una luce per il mondo.

Come? Innanzitutto, la vera luce è Gesù che ci dice: “Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Quando il discepolo segue Gesù, diventa, egli stesso, luce di Cristo per gli altri. In pratica chi conduce una vita onesta mostra agli altri che una vita simile è possibile anche in questo mondo pieno di tentazioni, tormentato e disinteressato.

La festa è continuata con la condivisione della cena e il festeggiamento del compleanno del giovane Gaspare.

Il prossimo appuntamento per la comunità sarà l’11 febbraio 2026 con la partecipazione alla processione per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato organizzata dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute e dall’Ufficio Liturgico che quest’anno partirà dal Presidio ospedaliero Abele Aiello di Mazara del Vallo.