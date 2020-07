Comunità nuovo germoglio – seme di speranza Mazara del Vallo. Chiusura Anno Comunitario 2019

TRE FONTANE – Si è svolto domenica 5 luglio 2020, l’incontro di chiusura anno comunitario dei gruppi “Nuovo Germoglio” e “Seme di Speranza” del movimento FEDE e LUCE Onlus. Dopo un lungo periodo di quarantena dovuto all’emergenza sanitaria COVID-19 e la sospensione di tutte le attività di gruppo l’équipe comunitaria ha organizzato, in numero ridotto, un incontro al mare per salutare l’anno trascorso e dare inizio alla stagione estiva. In mattinata le comunità hanno partecipato presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara, sempre rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria, alla S. Messa in suffragio alla sorella Francesca nell’anniversario del primo anno dalla scomparsa e subito dopo “tutti” al mare. “Ho bisogno delle tue mani” il titolo che è stato scelto per questo evento, titolo legato ai disagi che i ragazzi hanno sperimentato in prima persona nel periodo della quarantena. Non è stato facile, infatti per loro, fare a meno del contatto fisico, dell’abbraccio, e di una stretta di mano tra amici. Con questo incontro, anche se in formato ridotto, abbiamo voluto manifestare ai ragazzi la vicinanza dell’intera comunità sottolineando che noi ci siamo sempre, che le nostre mani, anche se a volte lontane, saranno sempre tese verso di loro e delle loro famiglie per sostenerli nel cammino.