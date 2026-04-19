Con decreto del vescovo di Mazara, San Francesco di Paola è stato proclamato compatrono di Partanna assieme al patrono principale San Vito

PARTANNA – San Francesco di Paola, i cui festeggiamenti si sono conclusi oggi (19 aprile), è stato proclamato, con decreto del vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella – letto in Chiesa dopo la messa solenne da don Antonino Gucciardo parroco della Chiesa Madre – compatrono della Città di Partanna che nella tradizione secolare ha come patrono principale San Vito. Il sindaco della Città, Francesco Li Vigni, presente alla cerimonia, ha letto l’Atto di affidamento ed ha provveduto a porre sul simulacro di San Francesco le chiavi della Città.