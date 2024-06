“Con la geotermia offshore delle Eolie si potrebbe in teoria dare energiaa tutta l’Europa”

PALERMO – La geotermia è, tra le rinnovabili, la fonte

più efficiente ed affidabile, sia per le elevate temperature sia perché

è attiva in modo costante h24. Però l’Italia, pur essendo stata tra i

primi Paesi al mondo a sfruttare la geotermia, oggi la utilizza per

coprire meno del 3% del proprio fabbisogno di energia. Tant’è che il

programma “RePoweEU” finanziato dall’Unione europea ha fra i suoi

obiettivi quello di triplicare l’utilizzo di questa fonte entro il 2030.

Obiettivo che sarebbe facilmente raggiungibile realizzando impianti di

geotermia offshore attorno all’arcipelago delle Eolie, dove da anni gli

esperti studiano il “Marsili”, il più grande vulcano sottomarino

d’Europa che, secondo alcuni calcoli, potrebbe generare la produzione di

circa 4 TWh di energia l’anno.

In più, in base ad alcuni recenti studi, l’intera area sottomarina

attorno alle Eolie e quella del Tirreno meridionale, estese circa 3mila

kmq complessivi, presentano una molteplicità di fonti vulcaniche per una

potenzialità teorica geotermica di 30 MWe per kmq. Quindi, in linea

attualmente del tutto teorica, sfruttando con le moderne tecnologie

tutte le fonti presenti su questi fondali, si potrebbe arrivare ad una

produzione annua pari a 630 TWh l’anno, in grado di soddisfare il

fabbisogno di 156 milioni di famiglie, cioè quasi il totale di quelle

europee, che sono circa 200 milioni.

Sfruttare l’intera superficie sottomarina del Tirreno meridionale appare

certamente impossibile, considerate la generalità della stima, le grandi

complicazioni tecniche e tecnologiche e le importanti implicazioni

ambientali; tuttavia, sarebbe utile quanto meno cominciarne lo

sfruttamento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda al

2030.

Ed è per questo che alle grandi potenzialità concrete della geotermia

delle Eolie, agli studi, ai progetti e ai fondi disponibili sarà

dedicata l’intera seconda giornata dei “Green Salina Energy Days”

organizzati dall’associazione “Isole Sostenibili” dal 5 al 7 giugno

presso l’auditorium di Malfa, con la partecipazione di Regione

siciliana, Enea, Marevivo, Ati Messina e Patto dei sindaci e il

contributo, fra gli altri, di Ance Sicilia.

La giornata del 6 giugno sulla geotermia, coordinata da Franco Italiano

della Athanor Geotech, vedrà la partecipazione, fra i numerosi esperti

del settore, di Marit Brommer, Ceo della International Geothermal

Association; di Giulia Cittadini, Policy Advisor dell’European

Geothermal Energy Council; di Bruno Della Vedova, presidente dell’Unione

geotermica italiana; di Fausto Batini, presidente della Rete geotermica

italiana; di Fabio Di Felice dell’Ingv-Inventario delle risorse

geotermiche delle Isole Eolie; dei quattro Comuni dell’arcipelago; e dei

rappresentati di diverse aziende energetiche italiane ed estere, fra le

quali Saipem.

Proprio con gli esperti e le società energetiche, l’associazione “Isole

sostenibili”, che ha inserito la geotermia nell’Agenda per la

transizione energetica delle Eolie al 2030, con il presidente Filippo

Martines e il vice Francesco Cappello, già responsabile dei Laboratori

Enea del Sud Italia, farà il punto sulle iniziative già in atto e

solleciterà l’attivazione di nuovi progetti di ricerca sul solco delle

indicazioni del “RePowerEU” e del Piano nazionale per la geotermia del

ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.