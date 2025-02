Con la mostra mercato Hop hop market l’Associazione Artigianando dà il via alla stagione eventi 2025: torna in via Magliocco l’artigianato siciliano

PALERMO – L’Associazione Artigianando, attiva da oltre dieci anni nel settore dell’organizzazione di eventi e fiere dedicate all’artigianato siciliano, annuncia il calendario eventi del 2025. Saranno diversi, infatti, gli appuntamenti dedicati all’handmade e ai prodotti tipici della nostra isola che con una cadenza quasi mensile, saranno organizzati nel corso dell’anno fino all’evento conclusivo rappresentato dalla grande fiera dedicata al Natale. Diversi anche i luoghi – rappresentati da piazze, strade, giardini, antiche ville – che ospiteranno gli eventi, molti dei quali saranno delle novità assolute di questa nuova stagione.

Si parte a fine febbraio con l’Hop Hop Market: torna in via Magliocco, a Palermo, dal 27 febbraio al 2 marzo, l’evento itinerante che quest’anno si preannuncia più ricco grazie a delle assolute novità inserite. Questo evento promette di essere una celebrazione della creatività, dell’artigianato e dei sapori tipici locali, offrendo un’esperienza imperdibile sia per i residenti che per i turisti. L’ingresso in fiera sarà gratuito e sarà visitabile giovedì, venerdì e domenica, dalle 10:00 alle 20:00, e il sabato dalle 10:00 alle 24:00.

Tra gli stand sarà possibile trovare, oltre a una vasta gamma di creazioni che andranno dall’oggettistica vintage alle borse in pelle e cucite a mano, dalle ceramiche alle candele profumate artigianali fino a oggetti di alta levatura artigianale come quelli realizzati in corallo. Sarà presente anche uno spazio fisso dedicato ai vinili, con un’ampia selezione di titoli appartenenti a diversi periodi musicali, un angolo dedicato alle aziende agricole prodotti agroalimentari e con prodotti derivati dalla canapa, novità di questa nuova edizione. Ma le novità non finiscono qui: l’Hop Hop Market, in occasione del suo ottavo anno, diventa un vero e proprio marchio con una propria identità, un proprio logo e presenza sui social (www.instagram.com/hophopmarket/ – www.facebook.com/hophopmarket/ ).