Con le Case di Comunità di Castellammare del Golfo e di Custonaci, si è chiuso il tour di inaugurazioni di ospedali e case di comunità realizzate dall’Asp Trapani

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – CUSTONACI – Con le Case di Comunità di Castellammare del Golfo e di Custonaci, si è chiuso il tour di inaugurazioni di ospedali e case di comunità realizzate dall’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani, con i fondi del PNRR, secondo il nuovo modello della sanità territoriale di prossimità, portare l’assistenza medica, infermieristica e sociale direttamente vicina ai luoghi in cui le persone vivono. Dei tre ospedali di comunità e delle 12 case della Comunità in provincia di Trapani, restano da completare solo le nuove costruzioni dell’ospedale in contrada Paneperso a Trapani e della casa di comunità ad Alcamo, per le quali si conta di giungere a conclusione al più presto.

Un’inaugurazione particolare, questa mattina (31 luglio), quella della nuova Casa di Comunità di Castellammare del Golfo. Infatti mentre si tagliava il nastro, i pazienti erano già in visita o in attesa dell’esame. Questo nuovo modello organizzativo della sanità territoriale si basa su strutture sanitarie, come questa, di nuova concezione, promotrici di un nuovo modello di intervento multidisciplinare dove il cittadino possa trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie e sociosanitarie di tipo territoriale.

La struttura dell’Azienda sanitaria provinciale, di nuova concezione, si trova in via Francesco Crispi.

Presenti all’evento, con il commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti, il vescovo della diocesi Pietro Maria Fragnelli, il prefetto di Trapani Daniela Lupo, il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, il questore Egidio Di Giannantonio, il comandante provinciale dei carabinieri, col. Mauro Carrozzo, l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione Mimmo Turano, l’on. Stefano Pellegrino, della Commissione legislativa Sanità dell’Ars, il direttore sanitario aziendale Danilo Greco e quello amministrativo Danilo Palazzolo, il presidente dell’Ordine dei medici, Filippo Mangiapane, il direttore del distretto di Alcamo Gaspare Canzoneri, il direttore della Gestione tecnica Francesco Costa, il referente del Pnrr aziendale Ezio Fazio, il dirigente delle Professioni infermieristiche Area territoriale, Giovanni Barone.

A seguire è stata la volta della nuova Casa di Comunità di Custonaci, che serve l’intero Agro ericino. La struttura è stata realizzata in un’area di proprietà comunale, appositamente concessa in comodato d’uso gratuito all’ASP di Trapani, per una superficie complessiva di 4.580 metri quadri, con l’amministrazione comunale che aveva rilasciato il parere urbanistico favorevole ai lavori di realizzazione della struttura nel luglio 2023, con la costruzione consegnata dall’impresa all’ASP lo scorso aprile.