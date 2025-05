Con oltre un kg di cocaina sfreccia davanti un posto di blocco. Arrestato

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 26enne marsalese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto sorpreso in possesso di oltre 1 Kg. di cocaina in auto.

I militari dell’Arma, durante un posto di blocco in località Birgi, hanno notato un’auto sfrecciare ad alta velocità decidendo così di identificare il conducente. Dopo averlo fermato, visto il particolare stato di nervosismo e la difficolta a spiegare il motivo della folle corsa, lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo, ben occultato all’interno dell’abitacolo, un involucro in cellophane contenente circa 1.2 Kg. di cocaina.

Dopo l’arresto, a seguito dell’udienza di convalida, il 26enne è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere mentre lo stupefacente è stato sequestrato.