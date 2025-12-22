Concerto di Natale della giovane orchestra “Vito Pappalardo” dell’I.C. “Radice-Pappalardo”

CASTELVETRANO – Il 18 dicembre è stato un giorno particolarmente significativo per l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo”, che nel pomeriggio ha vissuto due momenti intensi ed emozionanti, coronati da grande successo.

Nel primo pomeriggio, presso il Teatro Selinus, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, promosso dalla Società Dante Alighieri di Castelvetrano, da Panta Rei – Banca del Libro e dall’Archeoclub “Emi Selinios”. Durante la manifestazione sono stati premiati due alunni dell’Istituto, ai quali è stata conferita la Menzione d’Onore.

A seguire, nel pomeriggio, alle ore 18.00, il tradizionale Concerto di Natale della giovane orchestra “Vito Pappalardo”, un momento di musica, inclusione e condivisione, organizzato dall’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”, nella consueta cornice della Chiesa di San Giovanni Battista di Castelvetrano. Giunto alla XXVII edizione, il concerto ha visto protagonisti non solo gli ottanta alunni dei percorsi a indirizzo musicale del plesso “Vito Pappalardo” ma anche il coro del plesso “E. Medi” e alcuni docenti dell’Istituto, Alessandro Teri alla batteria, Anna Maria Varvaro al clarinetto, Luana Graffagnino al flauto e Francesca Leo alla voce.

