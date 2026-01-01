Concerto gratuito nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa

PALERMO – Un altro gradito ritorno, per inaugurare il nuovo anno: dopo la piccola e tradizionale pausa, Natale a Palermo riprende la sua corsa. La rassegna di concerti gratuiti nelle chiese offerti dai Club Service cittadini si prepara a ri-accogliere domani sera (2 gennaio) alle 19 nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa l’ultracentenaria Symphonic Band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo diretta da Nicolò Scavone, con un percorso tra musica e narrazione, da Il carnevale degli animali di Saint-Saëns a una Jingle Bells Fantasy, oltre a brani da Mascagni e Ravel con solista al pianoforte di Franco Foderà. L’ingresso è libero.
Fondata nel 1908, l’associazione musicale “Giacomo Candela” è una realtà ultracentenaria che ha accompagnato la storia culturale di Buseto Palizzolo. Da sempre porta avanti il valore autentico dell’associazionismo, fondato sulla condivisione, la partecipazione e la crescita collettiva. L’impegno costante di musicisti e insegnanti, accompagna allievi e soci che spesso spiccano il volo verso prestigiose carriere musicali a livello nazionale. Dal 2006 la formazione orchestrale è diretta da Nicolò Scavone che per questo concerto ha messo a punto un percorso affascinante che tocca alcuni dei brani più noti e amati dal pubblico.
E c’è grande attesa per i prossimi due concerti: sabato (3 gennaio) alle 19.30 nella chiesa di Sant’Agostino, un recital il pianista e compositore palermitano Vincenzo Colonna Romano, che lo scorso anno ha guadagnato il neonato Premio Maria De Francesco come miglior giovane talento siciliano: proporrà un recital di suoi pezzi originali, tra neoclassicismo e jazz. Domenica (4 gennaio) a Casa Professa, tornano i SeiOttavi, l’amatissimo gruppo vocale contemporary a cappella, sette voci capaci di trasformare la polifonia in racconto sonoro, tra classici natalizi, cinema e pagine cult della musica italiana.
Promotore della manifestazione è il Rotary Club Palermo Est, affiancato dai diversi Club Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con il contributo del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio (delegazione Sicilia Occidentale) e degli Ordini Dinastici di Casa Savoia; di Ande, Fidapa, Volo, Idea Hub e di numerose altre associazioni cittadine. Il festival, ideato e costruito anche in questa diciassettesima edizione, da Giacomo Fanale e diretto da Gaetano Colajanni, ha il sostegno di Comune di Palermo, Settimana delle Culture e Associazione Nazionale dei Carabinieri, oltre al supporto degli sponsor che rendono possibile l’iniziativa.
IL CALENDARIO
Venerdì 2 gennaio
Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa – ore 19
Symphonic Band “Giacomo Candela”
Direttore Nicolò Scavone – Franco Foderà al piano
Sabato 3 gennaio
Chiesa di Sant’Agostino – ore 19.30
Vincenzo Colonna Romano, pianoforte
Domenica 4 gennaio
Casa Professa – ore 20
Concerto di Natale
SeiOttavi
Lunedì 5 gennaio
Chiesa della Pietà – via Torremuzza – ore 19
Concerto di Natale
Voci Bianche del Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” dirette da Antonio Sottile
Martedì 6 gennaio
Chiesa di San Domenico – ore 19.30
Concerto per l’Epifania
Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca