Concerto gratuito nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa

PALERMO – Un altro gradito ritorno, per inaugurare il nuovo anno: dopo la piccola e tradizionale pausa, Natale a Palermo riprende la sua corsa. La rassegna di concerti gratuiti nelle chiese offerti dai Club Service cittadini si prepara a ri-accogliere domani sera ( 2 gennaio) alle 19 nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa l’ultracentenaria Symphonic Band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo diretta da Nicolò Scavone, con un percorso tra musica e narrazione, da Il carnevale degli animali di Saint-Saëns a una Jingle Bells Fantasy, oltre a brani da Mascagni e Ravel con solista al pianoforte di Franco Foderà. L’ingresso è libero.

Fondata nel 1908, l’associazione musicale “Giacomo Candela” è una realtà ultracentenaria che ha accompagnato la storia culturale di Buseto Palizzolo. Da sempre porta avanti il valore autentico dell’associazionismo, fondato sulla condivisione, la partecipazione e la crescita collettiva. L’impegno costante di musicisti e insegnanti, accompagna allievi e soci che spesso spiccano il volo verso prestigiose carriere musicali a livello nazionale. Dal 2006 la formazione orchestrale è diretta da Nicolò Scavone che per questo concerto ha messo a punto un percorso affascinante che tocca alcuni dei brani più noti e amati dal pubblico.

E c’è grande attesa per i prossimi due concerti: sabato ( 3 gennaio ) alle 19.30 nella chiesa di Sant’Agostino, un recital il pianista e compositore palermitano Vincenzo Colonna Romano, che lo scorso anno ha guadagnato il neonato Premio Maria De Francesco come miglior giovane talento siciliano: proporrà un recital di suoi pezzi originali, tra neoclassicismo e jazz. Domenica (4 gennaio) a Casa Professa, tornano i SeiOttavi, l’amatissimo gruppo vocale contemporary a cappella, sette voci capaci di trasformare la polifonia in racconto sonoro, tra classici natalizi, cinema e pagine cult della musica italiana.

Promotore della manifestazione è il Rotary Club Palermo Est, affiancato dai diversi Club Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con il contributo del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio (delegazione Sicilia Occidentale) e degli Ordini Dinastici di Casa Savoia; di Ande, Fidapa, Volo, Idea Hub e di numerose altre associazioni cittadine. Il festival, ideato e costruito anche in questa diciassettesima edizione, da Giacomo Fanale e diretto da Gaetano Colajanni, ha il sostegno di Comune di Palermo, Settimana delle Culture e Associazione Nazionale dei Carabinieri, oltre al supporto degli sponsor che rendono possibile l’iniziativa.

IL CALENDARIO

Venerdì 2 gennaio

Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa – ore 19

Symphonic Band “Giacomo Candela”

Direttore Nicolò Scavone – Franco Foderà al piano

Sabato 3 gennaio

Chiesa di Sant’Agostino – ore 19.30

Vincenzo Colonna Romano, pianoforte

Domenica 4 gennaio

Casa Professa – ore 20

Concerto di Natale

SeiOttavi

Lunedì 5 gennaio

Chiesa della Pietà – via Torremuzza – ore 19

Concerto di Natale

Voci Bianche del Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” dirette da Antonio Sottile

Martedì 6 gennaio

Chiesa di San Domenico – ore 19.30

Concerto per l’Epifania

Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca